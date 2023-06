Celebrato il mito Insomnia, in piazza da tutta Italia. Festa rovinata dai furti

Ponsacco (Pisa), 12 giugno 2023 - Oltre 2mila persone soltanto in piazza della Repubblica. Sono questi i numeri ufficiali il giorno dopo la Festa del Commercio a Ponsacco dedicata ai 30 anni dalla nascita dell’Insomnia e organizzata da Confcommercio e dal Comune di Ponsacco. Un evento cominciato già dal pomeriggio e che ha coinvolto tutte le fasce d’età dai bambini, agli adolescenti fino a coloro che il mito della "Discoacropoli d’Italia" l’han vissuto davvero.

Tante le persone arrivate da fuori, proprio come accadeva negli anni ’90. È un tuffo nel passato. Il principe Maurice ha raccolto i propri fedeli in piazza San Giovanni davanti la chiesa in uno show che ha unito la musica al teatro, tra sacro, spiritualità e profano. In piazza Valli in molti hanno seguito sul maxi schermo la finale di Champions League mentre si è ballato fino all’una di notte in piazza della Repubblica con i dj della discoteca delle Melorie. Insomma, una festa veramente riuscita e organizzata alla perfezione.

Ma mentre nelle piazze e nelle vie cittadine impazzava la festa alcuni malviventi hanno approfittato della confusione, dell’impegno altrove delle forze dell’ordine e delle abitazioni vuote per far visita a più di una casa, mettere a soqquadro tutto e portare via gli oggetti di valore. Più di una denuncia a scattata già nelle notte, al rientro dalla serata passata in centro quando i proprietari delle case visitate dai ladri si sono accorti dell’accaduto.