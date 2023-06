Insomnia, 30 anni dopo La festa del commercio

PONSACCO

A Ponsacco sarà ancora Insomnia, in piazza per una sola notte, dopo 30 anni dalla nascita della Discoacropoli d’Italia. Il mito rivive nella notte della Festa del Commercio di Ponsacco, sabato 10 giugno, l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Insomnia Discoacropoli d’Italia e Metempsicosi, con il contributo e il patrocinio del Comune e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. "Ringrazio il Comune per aver accolto la nostra proposta – ha aperto la conferenza stampa il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli –. Questo tema nasce proprio dall’idea del direttivo dei commercianti di Ponsacco e abbiamo immediatamente messo in moto la macchina organizzativa per creare un appuntamento indimenticabile, diffuso nelle strade e nelle piazze principali della città". L’appuntamento è per sabato 10 giugno quando dalle 17 partirà la festa con l’area expo allestita in corso Matteotti. Il palco principale sarà in piazza della Repubblica con gli storici dj dell’epoca come Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti e Luca Masini, oltre alla voce e alle parole del vocalist, Luca Pechino. In piazza San Giovanni il protagonista sarà un altro nome e volto storico dell’Insomnia, il Principe Maurice, che proporrà uno show legato alle contaminazioni teatrali. In piazza Rodolfo Valli sarà possibile assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City grazie al video ledwall installato per l’occasione. A partire dalle 17, prima e dopo la partita, saranno proiettati i documentari a tema Ho sofferto d’Insomnia e Mezzanotte-Mezzogiorno.

"La festa del commercio è ormai un appuntamento consolidato per la nostra cittadina. Quest’anno sarà senza ombra di dubbio un evento unico per il tema scelto – dichiara la sindaca Francesca Brogi –. Era giusto dare un tributo di questo tipo".