Ingresso del vescovo Navetta gratuita e Ztl in centro storico

Dalle 14 alle 20 sarà disponibile un servizio navetta gratuito per piazza Dante a San Miniato, con partenza dal piazzale del cimitero di San Lorenzo a La Scala e dal piazzale di Fontevivo a San Miniato Basso. La città si organizza per accogliere tantissimi fedeli che domenica vorranno esserci per l’arrivo del nuovo vescovo, monsignor Giovanni Paccosi. Il Comune informa che i parcheggi disponibili sono Fonti alle Fate, Piazza Dante, Pian delle Fornaci, Piazzetta Lanfranco Benvenuti e parcheggio dell’istituto Cattaneo. Per tutta la serata di domenica inoltre sarà attiva la Ztl dalle 14 alle 5. Monsignor Paccosi farà il suo ingresso alle 14,30 con la visita a Casa Verde, presidio di riabilitazione della Fondazione Stella Maris; alle 15 saluto alla comunità di Nuovi Orizzonti e incontro con i giovani al Convento di San Francesco, preghiera e cammino insieme fino a Piazza del Popolo; alle 16 il Saluto del sindaco a nome della cittadinanza, poi il ricevimento in Comune e alle 17,30 la messa di inizio ministero in Cattedrale.