"Indagini Chiusa: Incidente in Monopattino di Pontedera Non Causato da Auto Pirata"

La polizia locale di Pontedera ha chiuso le indagini sull’incidente nel quale, sabato mattina, è rimasto coinvolto un trentaquattrenne in monopattino. L’uomo – G. T. di Pontedera – era stato trovato per terra privo di coscienza in via Olivetti. L’ipotesi iniziale era che fosse stato investito da un’auto pirata. Dalle indagini svolte dalla polizia locale è emerso, invece, che il trentaquattrenne è caduto da solo, senza essere urtato da nessuno. E’ caduto di botto, senza neppure cercare di attutire l’impatto con l’asfalto. Tra le ipotesi, quindi, c’è che sia stato colpito da un malore e di conseguenza abbia perso il controllo del monopattino cadendo rovinosamente a terra. Il trentaquattrenne è ancora ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni vengono definite in leggero miglioramento.