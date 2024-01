Incubo bullismo sul bus. Raffica di offese e sputi: "Mi hanno tormentato"

Ancora un brutto episodio sulla linea Pontedera-Fucecchio, sulla quale sono già successi episodi di vandalismo. Ma stavolta si sarebbe andati oltre. Una baby gang avrebbe preso di mira un giovane, tormentandolo e alla fine, uno di loro, al momento di scendere, gli ha sputato addirittura in faccia. E’ lo stesso giovane scrivere l’accaduto al nostro giornale.

Il fatto è accaduto venerdì sera su un busdella linea 250. "Mi trovavo sul bus delle 19 quando all improvviso alla stazione e salito un gruppo di baby gang (pare di nazionalità dell’est europeo) – si legge nel racconto della vittima –. Quando sono saliti mi hanno subito iniziato a dare fastidio. Toccando il cappello di lana che avevo in testa e offendendo". Iniziano così i tormenti che ha dovuto sopportare fino all’offesa finale. "Uno di loro quando è sceso allo stadio di Pontedera mi ha dato una botta al ginocchio – prosegue il racconto –. Altri di loro hanno proseguito fino all’altezza di montecalvoli alto dicendomi offesee e uno di loro mentre è sceso addirittura mi ha sputato in faccia". Poco e servito – sempre secondo il racconto della vittima – l’intervento da parte dell autista "poiché loro finché non sono scesi continuavano a darmi fastidio". La corsa delle 19 che da pontedera va a Fucecchio non è la prima volta che succedono situazioni analoghe, denuncia ancor il giovane. "Chiedo all’azienda di poter intervenire in qualche maniera magari mettendoci più controlli – conclude la lettera – perché non mi sembra giusto che io paghi un regolare abbonamento e non posso viaggiare in tranquillità e serenità perché devo essere deriso da queste persone". Nelle settimane scorse si erano registrati episodi di vandalismo. In particolare sul bus utilizzato lungo la linea 240 che in partenza dalla fermata Stadio Pontedera procede poi in direzione Santa Colomba, Quattro Strade, Cerretti, Staffoli. Si è trattato di episodi tutti formalizzati con un denuncia e seguiti da un appello dell’azienda al provveditorato e alle scuole interessate per chiedere una fattiva collaborazione per far terminare tutto questo. Nel dicembre scorso, a causa di danneggiamenti su un mezzo, l’azienda fu obbligata a ritirare un bus dal servizio per portarlo in officina.

Carlo Baroni