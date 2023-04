Incinta, viene assunta Protesta dei colleghi Geofor: "Giusto così Rispettata la legge"

PONTEDERA

Geofor assume a tempo indeterminato una donna incinta e uno sparuto gruppo di dipendenti si presenta nell’ufficio del capo del personale e si lamenta della decisione. Alla base della protesta il fatto che l’impresa sarebbe in un momento di difficoltà per mancanza di personale.

Strana la reazione dei colleghi di lavoro della donna, che ha partecipato a una selezione, ha superato tutte le prove, anche quelle fisiche, e in attesa della chiamata a tempo indeterminato ha effettuato anche un contratto a termine di cinque mesi.

"Quando è arrivato il momento di effettuare assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento della graduatoria – dice Paolo Vannozzi, responsabile del personale di Geofor – toccava a lei e l’abbiamo convocata. Al colloquio ci ha detto di essere incinta. Bene, siamo felici per lei che in così poco tempo abbia avuto due notizie così belle e importanti. L’attesa di un figlio e un lavoro a tempo indeterminato per il quale aveva partecipato a una selezione. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, rispettato la legge. Niente di più e niente di meno".

"Sono sincero – aggiunge Vannozzi – le parole di quei pochi dipendenti che sono venuti a criticare la scelta mi hanno sorpreso e non me le aspettavo. E’ chiaro che ne prendiamo le distanze e ribadiamo di non avere alcun dubbio sulla questione. Voglio anche precisare che si tratta di dipendenti che si sono mossi in autonomia, senza alcun supporto sindacale. Anzi, i sindacati e le rappresentanze interne sono totalmente dalla nostra parte e concordi con quanto abbiamo messo in atto".

La dipendente, che è al quarto mese di gravidanza ed è stata assunta nel settore della raccolta rifiuti porta a porta, da ora in poi farà formazione come tutti i neo assunti. Poi andrà in maternità perché la raccolta e la gestione dei rifiuti è considerata una mansione a rischio e quindi non adatta alle donne in stato di gravidanza.

"Ma il lavoro non ne risentirà assolutamente – conclude lo stesso Paolo Vannozzi – perché sostituiremo la nostra dipendente a tempo indeterminato con una persona a tempo determinato. E il contratto a termine verrà procrastinato alla stessa persona o ad altre per tutto il periodo della maternità".

