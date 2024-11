Incidente, traffico in tilt. Ponte, il punto sui lavori

CALCINAIA

Un incidente, per fortuna non grave, sul ponte di via Giovanni XXIII a Calcinaia, ha provocato il caos nel traffico tra Calcinaia, Pontedera e Cascina stante anche la concomitante chiusura del ponte della Botte tra Fornacette e San Giovanni alla Vena. Il traffico è andato in tilt perché il ponte di via Giovanni XXIII è stato chiuso al traffico per consentire il soccorso dei feriti, i rilievi dell’incidente e la rimozione dei veicoli. Lunghe code e tempi di percorrenza lunghissimi sia al ponte alla Navetta che sull’attraversamento dell’Arno a Cascina.

Ma, a che punto sono i lavori sul ponte della Botte? Abbiamo approfittato dei disagi di ieri mattina per chiedere notizie alla Provincia che effettua i lavori. "Dopo le le operazioni di svaro delle travi iniziato il 30 ottobre – spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori – proseguono a pieno ritmo anche le lavorazioni di consolidamento all’impalcato del ponte". Dopo aver ricordato che si tratta di un cantiere del valore complessivo di 3 milioni e 750mila euro, Angori precisa che "gli interventi stanno andando avanti a pieno ritmo, al netto delle frequenti allerte meteo che hanno riguardato tutta la Toscana nei giorni scorsi, con i loro effetti nefasti".

"Gli operai lavorano anche di domenica per rispettare il cronoprogramma che prevede, al netto di gravi imprevisti, la fine lavori per inizio 2025 – aggiunge ancora Angori – Nelle scorse settimane abbiamo chiesto al Governo e alla Regione Toscana, insieme ai Comuni di Vicopisano e Calcinaia, indennizzi per le attività interessate dalla chiusura della infrastruttura. Proseguiremo con un monitoraggio costante delle lavorazioni e con una assidua opera di confronto con le amministrazioni comunali, così come fatto per l’avvio degli interventi. È già in programma una riunione per il prossimo 12 novembre per fare il punto della situazione con gli enti e, come di consueto, con le associazioni di categoria".