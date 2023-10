Incidente con tre feriti. Coinvolta anche una bambina

Santa Maria a Monte (Pisa), 14 ottobre 2023 – Due auto che si scontrano e tre feriti, più una bambina portata in ospedale per accertamenti. Questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17.30 in via Firenzuola, località San Donato nel territorio comunale di Santa Maria a Monte. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di San Miniato.

La scena dell'incidente

Per i vigili del fuoco è intervenuta una squadra del comando di Pisa. Tanto spavento per la bambina, che non ha riportato ferite ma è comunque stata visista in ospedale. Le persone soccorse sono tutte in codice giallo.