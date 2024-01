Moto contro ambulanza, il centauro ferito ringrazia i volontari

Pomarance (Pisa), 15 gennaio 2024 - Il motociclista rimasto ferito nel frontale con un’ambulanza della Misericordia di Pomarance è tornato a casa e con un post su Facebook ringrazia i soccorritori dell’associazione di volontariato. "Salve, sono il motociclista soccorso nell’incidente – scrive – Io sto bene. Grazie a voi, angeli custodi. Dal 12 gennaio sono finalmente a casa. Con mia moglie e le tre bimbe. Fortunatamente non ho fatto male a nessuno, sarebbe stato per me una catastrofe".

A dare notizia della lettera è il presidente dell’associazione Misericordie Pisane, Maurizio Novi, con un post sulla pagina social della stessa associazione che raggruppa le Misericordie della provincia di Pisa. "Con immenso piacere – scrive Novi – pubblichiamo il messaggio del motociclista che diversi giorni fa (era il primo pomeriggio del 4 gennaio, Ndr) si è scontrato con un’ambulanza della Misericordia Pomarance. Dopo le prime notizie che facevano pensare ad una più complessa risoluzione, apprendiamo adesso, per le vie dirette, che il ragazzo fortunatamente sta bene e si sta riprendendo".

"Un ringraziamento particolare a Silvia, Massimo e Romano che, pur essendo sotto shock comprensibile per l’incidente, con grande sangue freddo e professionalità sono riusciti a soccorrere in modo impeccabile il motociclista, supportati poco dopo dalla Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina e dalla Misericordia di Saline – conclude Novi – Non da meno la gestione impeccabile della situazione da parte dell centrale operativa emergenza sanitaria di Pisa Livorno che ha immediatamente messo in campo tutte le forze necessarie, medici ambulanze ed elisoccorso. Grazie ragazzi e grazie a tutti i nostri volontari che ogni giorno sono al servizio della gente".