Incidente in FiPiLi, auto ribaltata a Pontedera: lunghe code in direzione mare

Pontedera, 12 giugno 2024 – Un altro incidente in FiPiLi. È successo al km 54, all’altezza di Pontedera, in direzione mare. In base alle prime informazioni ci sarebbe un’auto ribaltata in carreggiata, con almeno un altro veicolo coinvolto. Una persona è rimasta ferita e portata in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, dalle ambulanze, ai vigili del fuoco alla polizia stradale.

Tra Montopoli Valdarno e Pontedera si registrano forti rallentamenti al traffico, con lunghe code in direzione mare.

Solamente cinque giorni fa un’altra auto si era ribaltata in FiPiLi, dopo la diramazione per Pisa prima di Ponsacco, in direzione Firenze.