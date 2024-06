Incidente in Fipili, auto ribaltata: tratti chiusi in direzione Firenze

Pisa, 7 giugno 2024 – Un altro incidente in Fipili. È successo al km 57 dopo la diramazione per Pisa prima di Ponsacco, in direzione Firenze.

In base alle prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra due veicoli con un’auto ribaltata in strada. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute delle persone coinvolte nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e ambulanze.

Alle ore 18:35 risultano chiusi al traffico i tratti in direzione Firenze tra Lavoria e la diramazione per Pisa e tra Cascina e Navacchio, con code tra Lavoria e Pontedera Ovest-Ponsacco e tra Cascina e la diramazione per Pisa. Si registrano inoltre code per curiosi tra Pontedera Ovest-Ponsacco e la diramazione per Pisa in direzione mare.

Notizia in aggiornamento