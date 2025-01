Incidente in Fipili all’altezza di Lavoria: coinvolti un camion e alcune auto

Crespina Lorenzana (Pisa), 31 gennaio 2025 – Incidente nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio attorno alle 17.30 lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza dello svincolo di Lavoria (Pisa), in direzione mare.

Lo scontro, che ha interessato un mezzo pesante e alcune auto, ha provocato code e rallentamenti. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine.

Due le persone rimaste ferite in maniera non grave e trasportate all'ospedale Cisanello di Pisa. Per mettere in sicurezza l'area è stata istituita l'uscita obbligatoria a Lavoria, con i veicoli fatti rientrare sulla superstrada poco più avanti.