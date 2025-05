Esce di strada con la macchina e finisce sui binari del treno. Estratto dai vigili del fuoco

Ponteginori (Pisa), 28 maggio 2025 – Singolare incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Regionale 68, precisamente al chilometro 19, nel tratto che collega Ponteginori a Casino di Terra. L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa si è reso necessario in quanto il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo, andando a finire sui binari della ferrovia adiacenti alla strada.

Per sua fortuna il tratto ferroviario coinvolto, ovvero quello tra Saline di Volterra e Cecina, attualmente non è operativo. I pompieri sono riusciti a estrarre la persona ferita dall'automobile, operando in sinergia con il personale sanitario presente sulla scena. Inoltre, hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il veicolo che l'intera area interessata dall'evento.

La persona coinvolta nell'incidente è stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Cecina per sottoporsi a ulteriori esami. Sul luogo sono intervenuti anche il personale del servizio di emergenza 118, rappresentanti delle Ferrovie dello Stato (Rfi) e i Carabinieri di Riparbella, impegnati negli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell'incidente, le cui cause sono ancora oggetto di indagine.