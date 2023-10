In fin di vita dopo essere stato investito sulle strisce pedonali

Bientina, 26 ottobre 2023 – Un anziano è ricoverato in coma irreversibile all’ospedale di Pisa per le ferite riportate alla testa nella caduta dopo essere stato investito da un’auto.

E’ successo nel tardo pomeriggio di martedì in via Pacini, di fronte alla Coop, a Bientina. L’uomo, F.B. di 75 anni, era a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato urtato dall’auto – una Wolkvagen Fox alla cui guida si trovava M.D., 44enne di Lajatico – ed è caduto per terra. L’impatto con il selciato è stato molto forte, anche se l’auto andava pianissimo perché era appena partita dall’incrocio. Il settantacinquenne ha picchiato la testa sulla strada e ha perso subito conoscenza. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Pisa dove, nella notte, le sue condizioni si sono aggravate.

Le speranze che possa farcela sono ridotte al minimo, per non dire nulle. Sul posto la polizia municipale di Bientina e Buti per i rilievi. L’auto è stata sequestrata. Il conducente è indagato per lesioni stradali gravissime.