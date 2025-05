Incendio nella notte e il paesino resta senza elettricità. L’intervento dei pompieri

Peccioli (Pisa), 6 maggio 2025 – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono state chiamate a intervenire in località Cedri, all'interno del comune di Peccioli, a causa di un incendio che ha coinvolto un appartamento a due piani situato in Piazza della Chiesa. E’ successo stanotte, 6 maggio.

L'incendio, che ha reso l'edificio inabitabile, è stato domato dai pompieri, che sono riusciti a evitare ulteriori danni nonostante la presenza di tre bombole di gpl che rappresentavano un potenziale pericolo. Non si registrano feriti in seguito all'incidente. A causa dell'incendio, per diverse ore, l'intero Borgo di Cedri è rimasto privo di energia elettrica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Peccioli e tecnici dell'Enel per gestire l'emergenza e ripristinare i servizi.