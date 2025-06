Incendio al Palazzo rosa, in fiamme cumulo di rifiuti abbandonati in un resede

Ponsacco, 25 giugno 2025 – La notte di lunedì a Ponsacco è iniziata con l’incendio dei rifiuti abbandonati in un resede del Palazzo rosa di via Rospicciano. Fiamme altissime, fumo e aria irrespirabile in tutta la zona. Il rogo è divampato, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, pochi minuti prima delle 21. Il sindaco Gabriele Gasperini, subito informato dell’accaduto, ha seguito da vicino la situazione e ieri mattina ha immediatamente preso contatti con la prefettura di Pisa e chiesto un incontro al prefetto Maria Luisa D’Alessandro per affrontare, ancora una volta, l’emergenza Palazzo rosa.

Più volte, di recente e anche in tempi più addietro, il degrado del grande condominio di via Rospicciano è stato portato all’attenzione pubblica con articoli su queste stesse colonne e anche con servizi effettuati da televisioni nazionali. I cumuli di rifiuti e il degrado che nel tempo è stato accumulato negli spazi comuni del condominio hanno sempre destato la preoccupazione di chi abita nelle vicinanze e non solo. E questa volta la paura si è trasformata in realtà. Un enorme ammasso di robaccia – sacchi pieni di rifiuti, ingombranti e altro materiale – è stato avvolto da un incendio che solo la prontezza dei vigili del fuoco è riuscita a contenere, evitando conseguenze ben più gravi e danni all’edificio. La parte dove è divampato il rogo è quella che si trova vicino all’ufficio postale. Le cause dell’incendio non sono note, ma è molto probabile che si tratti di un evento non accidentale.

Il condominio Bellavista di via Rospicciano è abitato ancora da sei famiglie rom trasferite qui dai campi di Pisa e Cascina sgomberati negli ultimi anni dello scorso decennio. Famiglie, con fragilità e minori al loro interno, per le quali si sta cercando una sistemazione. Ma nel condominio vivono anche molti abusivi in un connubio di popoli ed etnie che rende sempre più complicata la situazione. L’altra sera i vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme ed effettuato le operazioni di bonifica. Gli accertamenti delle cause sono ancora in corso.