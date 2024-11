Castelfranco di Sotto (Pisa), 7 novembre 2024 – Incendio di una macchina stamani alle 6,51 in via Eugenio Montale nel comune di Castelfranco di Sotto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, grazie a due mezzi antincendio, hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita nell’incendio, di cui sono in corso di accertamento le cause.