Salvaguardia dell’Elsa e sicurezza. Il doppio tema è stato discusso nel Consiglio Comunale di Colle

Il parco fluviale di Colle è stato il centro per una esercitazione dei vigili del fuoco. Si è trattata di una prova di intervento di soccorso di una persona in difficoltà in acqua. Immediato è il ricordo di quanto accaduto a cavallo tra agosto e settembre, quando il fiume Elsa è stato lo sfortunato teatro della morte di una giovane di 31 anni. Un altro caso fu quello nel luglio del 2021 quando a morire fu un 17enne. Nel corso del tempo sono stati, comunque, numerosi gli interventi di soccorso e di recupero. Un caso dopo l’altro hanno portato l’Amministrazione colligiana a convocare la scorsa settimana un consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza con un unico punto all’ordine del giorno: il fiume Elsa, il parco ed il suo regolamento.

Il tema principale dell’incontro è stata la salvaguardia di un bene prezioso come l’Elsa, ma anche aspetti relativi alla sicurezza dello stesso fiume. Sul fiume Elsa, quindi, non a caso si è svolta la prima delle quattro giornate previste nella provincia di Siena per l’attività di mantenimento della specializzazione Sfa (Soccorritore Fluviale Alluvionale), alla quale ha preso parte personale operativo vigili del fuoco proveniente dai comandi di Arezzo, Firenze, Grosseto, Prato e Siena. Attraverso simulazioni di interventi di soccorso a persona, gli addestramenti hanno permesso di applicare manovre operative semplici e complesse utilizzando anche materiali e attrezzature di recente acquisizione da parte della Direzione regionale. L’attività è stata coordinata dal responsabile operativo regionale Sfa della direzione regionale assieme al personale operativo facente parte dello staff tecnico regionale proveniente dai comandi di Lucca, Pistoia e Prato. La prossima settimana l’addestramento di svolgerà, sul fiume Serchio, in provincia di Pisa, dal 12 al 15 novembre e sarà riservato al personale operativo dei restanti comandi dei vigili del fuoco della Toscana. Giusto, quindi, che alcune delle esercitazioni siano fatte in uno di quei fiumi che attirano più turisti e visitatori in Toscana. Il tema rimane quello di una modifica sostanziale del regolamento del parco. Sul tavolo della discussione ci sono: maggiore sicurezza, controlli e un aumento della segnaletica per specificare la pericolosità nella balneazione in alcuni punti, ma anche la balneazione stessa del fiume. Tra le tante questioni c’è anche quella della previsione di un ingresso a pagamento, con accessi controllati, anche se questa strada sembrerebbe non essere la preferita dalle istituzioni.

Lodovico Andreucci