Inaugurazione a Peccioli: "We Rise by Lifting Others" di Marinella Senatore

PECCIOLI

Il 30 settembre inaugura We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), nuovo progetto dell’artista Marinella Senatore (nella foto), concepito per Peccioli e novità nella produzione dell’artista. Questa è, infatti, la prima volta in cui la Senatore ha realizzato un’architettura praticabile, pubblica e permanente. L’opera, di proprietà di Belvedere Spa, andrà ad accrescere il patrimonio del Macca di Peccioli, il primo esempio di museo d’aate contemporanea open air sul territorio, inaugurato lo scorso marzo. Marinella Senatorè un’artista multidisciplinare tra le più note a livello internazionale con una formazione in musica, belle arti e cinema. La sua ricerca è partecipativa e mette in dialogo diverse discipline tra cui: pittura, disegno, scultura, danza e teatro . Attraverso l’uso di forme linguistiche tradizionali e vernacolari, ma anche dell’attivismo, Senatore riflette sulla natura politica delle formazioni e dei rituali collettivi e sulla loro possibilità di cambiamento sociale, creando vari momenti di incontro e condivisione. La luce è sempre stata un elemento fondamentale per l’artista: "Tramite eventi partecipativi la mia pratica crea momenti di incontro, di scambio con e per le persone. L’elemento luce, in tutto questo, è fondamentale in quanto è in grado di essere strumento di narrazione e creazione poetica, oltre che di resistenza e coesione. Da qui la scelta di frasi legate all’empowerment, come We Rise by Lifting Others".

Le sue sculture di luce di grandi dimensioni, realizzate artigianalmente in Puglia con lampadine a LED, sono state progettate per luoghi pubblici, musei e festival in tutto il mondo.