Inaugurato il parco giochi nel cuore di Santa Lucia

"Quando inauguriamo un parco è la festa dei bambini, quando inauguriamo un parco inclusivo è la festa di tutti". Con queste parole il sindaco Matteo Franconi ha tagliato il nastro del nuovo parco giochi realizzato in via Tobagi, nel cuore di Santa Lucia. I bambini della scuola dell’infanzia di Santa Lucia hanno cantato e festeggiato per la conclusione dei lavori e l’installazione dei cinque nuovi giochi inclusivi. "Questo intervento era atteso da tempo – ha detto Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici –. Questa frazione è in grande espansione, soprattutto e per fortuna grazie a famiglie giovani con bambini. C’era quindi un’oggettiva esigenza di completare la riqualificazione di questo giardino. Un intervento realizzato grazie al continuo rapporto con la consulta e grazie al cofinanziamento del Consiglio regionale". Quindi il saluto del vicepresidente della consulta di Santa Lucia, Andrea Magni. "Ringrazio tutti di essere qui – ha detto – e ricordo che per qualsiasi cosa, problemi o necessità, noi ci siamo. Evitate di scrivere su Sei di Santa Lucia se, meglio se ci contattate direttamente".

Per il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo questo parco "è un regalo speciale per i bimbi e le bimbe". E ancora. "Come Regione stiamo portando avanti progetti di riqualificazione delle aree ma lo facciamo chiedendo alle amministrazioni in quali zone è meglio intervenire. Questa amministrazione ci ha segnalato che questo intervento in questa frazione sarebbe stata una priorità". Il sindaco Franconi ha poi sottolineato tutti gli interventi in corso e in programma per Santa Lucia. "Ringrazio la scuola e gli insegnanti – ha detto il primo cittadino – in questi anni abbiamo portato avanti un grande percorso che ci vede oggi inaugurare un nuovo parco ed è notizia di queste ore l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla scuola che potrà produrre energia autonomamente. Adesso andremo avanti con l’installazione dell’illuminazione delle rotatorie e della segnaletica sulla Strada di Patto, con l’apertura del cancello della ditta Castellani sulla Strada di Patto per togliere i tir dalla frazione e per riaprire via dell’Industria, per la quale sono pronti oltre 300mila euro. Inoltre stiamo valutando l’ampliamento del centro sportivo".

Luca Bongianni