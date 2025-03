In un libro la storia dell’eremo di Agliati. E la vita del monaco Daniele Chiletti

C’è un bel libro che colma un un vuoto. Un volume curato da Fabio Bachini, dal titolo "L’eremo di San Martino in Agliati", recentemente uscito per i tipi delle edizioni La Verruca Trekking di Pontedera. Un volume a corredato di schede documentali e di fotografie – scrive La Domenica – che nella prima parte racconta le vicende d’una parrocchia rurale (e degli insediamenti abitativi ad essa collegati: Corneto, Cumulo e Agliati), fino ad arrivare alla storia più recente degli ultimi due secoli, nei quali la chiesa di San Martino in Agliati ha assunto l’aspetto che ancora oggi possiamo ammirare; mentre nella seconda parte narra la vita di colui al quale si deve la rinascita e la conservazione di tutto il complesso religioso, vale a dire il monaco eremita Daniele Chiletti, amato e stimato in tutta la Diocesi, che ha fatto di Agliatio un punto di riferimento di vita e di fede.