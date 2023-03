In progetto un’ampia rete viaria per la Valdera Cambierà il modo di spostarci e di vivere il territorio

L’assessore Mattia Belli ci ha spiegato che a breve verrà completato il tratto della ciclovia dell’Arno di competenza del Comune di Pontedera, che va dal parco fluviale della Rotta fino al confine con Montopoli. Si tratta di un percorso di viabilità dolce e sostenibile che segue la discesa del fiume Arno dalla sorgente fino alla foce e promuove il turismo sportivo (mountain-bike, trekking), perché si possono raggiungere tutti i percorsi del territorio consigliati dal Cai, grazie ad una mappa digitale del nostro comune, "Il portale dei sentieri", che permette di identificarli e di riconoscere i punti di interesse dei borghi: tra Montecastello e Treggiaia sono segnalati oltre dieci punti.

Il progetto più ambizioso che evolverà veramente la viabilità sarà "Linking Valdera" che ha come obiettivo quello di cambiare il modo di vivere il territorio per chi lo abita e per chi lo visita da turista che ha lo scopo di migliorare la connettività all’interno della Valdera aumentando le possibilità di spostamento attraverso veicoli sostenibili e sicuri, diminuendo la dipendenza dal trasporto privato e le emissioni di gas nocivi. Intanto sarà implementato il servizio urbano di trasporto per le frazioni e in particolare per Montecastello visto che ad oggi funziona solo il sabato.