In piazza "Casciana danza l’estate" Evento-spettacolo e beneficenza

CASCIANA TERME

"Casciana danza l’estate" domani sera in piazza Garibaldi, dalle 21,30 in poi, con la Arianna Dance School e la partecipazione di Spinkids e della scuola di danza orientale Karabà. Si tratta di un evento-spettacolo con ingresso a offerta, il cui ricavato verrà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sul palco si alterneranno numerosi generi e stili: dall’hip hop al classico, passando per la danza moderna e la breakdance, fino ad arrivare alle danze folkloristiche mediorientali. Alta qualità nelle esibizioni e grande spettacolo saranno assicurati dai professionisti che calcheranno la scena, con l’obiettivo di offrire agli spettatori presenti una serata all’insegna del bello e del bene.

Infatti, spiegano gli organizzatori, "la compresenza sul palco di danze diverse è il giusto viatico per dimostrare come non vi siano generi più importanti di altri: tutta la danza ha dignità e chiunque danzi è in grado di esprimere un messaggio culturale di apertura, condivisione, integrazione e – mai come in questi tempi di attualità – di pace".

Con questo spirito, l’organizzazione ha deciso quindi di destinare i proventi dalle offerte libere che saranno raccolte a inizio spettacolo, a una causa importante quale quella della Fondazione Meyer, il cui ospedale pediatrico offre cure a bambini provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

L’auspicio degli animatori e organizzatori dell’evento è quello di "vedere una piazza Garibaldi stracolma per un’occasione in cui al bello delle esibizioni sul palco sarà possibile unire il bene del messaggio veicolato e della causa benefica sposata a favore del più importante ospedale pediatrico del centro Italia".