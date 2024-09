In nome del campione. Il Trofeo Romano Fogli. Tre giorni di eventi

Il ricordo del grande campione. Un momento di sport di alto livello con grandi ospiti, tra cui mister Max Allegri, Giovanni Sartori, ds del Bologna, Guido Angeluzzi, ds dell’Frosinone, Eraldo Pecci, Matteo Marani, Andrea Maestrelli, Giovanni Galli, Enrico Castellacci e così via. È la seconda edizione del Trofeo Romano Fogli, con il torneo di sabato 7 e domenica 8 settembre allo stadio Gabriele Di Lupo e con la premiazione di lunedì 9 settembre alla quale parteciperà con le dirette Radio Sportiva, media partner dell’evento, presente con il direttore Michele Plastino e alcuni giornalisti radiofonici. Il torneo vedrà confrontarsi le squadre giovanili Under 15 di Bologna, Empoli, Atalanta, Torino, con le semifinali che si svolgeranno alle 16 e 18.30 sabato 7 e le finali la domenica dalle 10 alle 11.30.

La sindaca Manuela Del Grande sottolinea come Fogli sia stato un grande e amato campione, "ma soprattutto è stato un cittadino di Santa Maria a Monte: Romano si è fatto conoscere oltre che nel suo ruolo sportivo, per le sue qualità umane manifestate sempre nei confronti di tutti" e ringrazia il figlio di Romano, Mirko, per essersi speso nel ricordo di suo padre. Quest’anno le novità saranno l’istituzione del Premio Nazionale Giornalismo sport e cultura e del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali a cui parteciperanno i big. L’evento, che si svolgerà lunedì all’area archeologica La Rocca sarà presentato dal vice direttore di SportMediaset, Lucia Blini, e vedrà la partecipazione di ospiti illustri nel mondo del calcio, dello sport e della cultura. L’ingresso alla premiazione sarà libero, con la possibilità di effettuare una donazione volontaria alla Fondazione onlus Niccolò Galli. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al teatro comunale. Il premio, di forte rilevanza, è stato istituito grazie alla Agenzia consulting service sport Italia di Rossano Dolfi ed alla collaborazione di Mirko Fogli, della Asd Santa Maria a Monte e con il patrocinio comunale che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di portare avanti ed alzare negli anni il livello della manifestazione. "Il premio Giornalismo, sport e cultura – ha precisato Dolfi – serve a rappresentare il Paese, infatti i personaggi premiati saranno del luogo e della Toscana, per dare un impatto anche a chi ci ha ospitato ed aperto le porte. L’altro premio non ha bisogno di spiegazioni ma parla la storia di Romano Fogli". Ora palla al centro. E tante emozioni.