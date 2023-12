In mostra i presepi delle famiglie

Una mostra dedicata ai presepi delle famiglie. E’ la novità di quest’anno nel quale la parrocchia di San Miniato Basso rende omaggio al presepe a 800 anni dalla prima rappresentazione a Greccio con iniziative nuove che si aggiungono a quelle ormai tradizionali. Si rinnova il tanto atteso e tradizionale presepe vivente che andrà in scena il 26 dicembre e il 6 gennaio. Giunto alla 12ma edizione, sarà realizzato sul sagrato della chiesa della Trasfigurazione (la chiesa nuova) che per l’occasione diventa una piccola Betlemme con i figuranti, le capanne, gli antichi mestieri e la Sacra Famiglia. Una rappresentazione che coinvolge un’intera comunità e che ogni anno accoglie centinaia di visitatori.

Il 6 gennaio arriveranno anche i Re Magi che, dopo aver reso omaggio a Gesù Bambino, doneranno calze e dolci ai bambini presenti e distribuiranno i diplomi di partecipazione della novità di quest’anno: la rassegna “Il presepe delle famiglie”: tutti sono invitati a realizzare un piccolo presepe e a presentarlo in mostra nei locali parrocchiali. Può essere di qualsiasi forma e materiale: carta, cartone, plastica, polistirolo, ricamo, uncinetto, oggetti di riciclo, tappini, mollette, sassi… tutto ciò che la creatività può far diventare reale. I manufatti, col nome dell’autore (o degli autori), saranno esposti in mostra nei locali parrocchiali e visitabili nei pomeriggi del 26 dicembre e 6 gennaio, ossia durante la realizzazione del presepe vivente. Inoltre sempre la parrocchia propone la visita di altri due presepi: uno è nella chiesa nuova, realizzato con statue di grandi dimensioni nella cappella del fonte battesimale. L’altro invece si trova ai piedi dell’altare della chiesa dei Santi Stefano e Martino: quest’ulimo è stato realizzato da tutti i ragazzi che frequentano il catechismo.