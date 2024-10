In 5mila alla Festa dello sport: "Manifestazione molto apprezzata. Vogliamo crescere ancora"

Un evento che cresce di anno in anno. Oltre 5mila persone hanno preso parte alla tredicesima edizione della Festa dello sport, promossa dalla Consulta dello sport e dall’associazione sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con Uisp – Zona Cuoio e con il sostegno del Coni della Toscana. Ad essere protagoniste sono state le 53 associazioni sportive e di Protezione Civile del territorio, alcune provenienti anche dai comuni limitrofi, che hanno partecipato per promuovere le numerose discipline. Per il quarto anno consecutivo la manifestazione si è svolta a Casa Bonello, confermandosi uno straordinario successo.

"La festa dello sport si conferma una manifestazione apprezzata, in continua crescita, in grado di attrarre moltissime persone anche dai territori vicini, e il merito è sicuramente del grande lavoro di squadra svolto dalle associazioni sportive che si sono messe insieme per offrire un programma ricco e alla portata di tutti – dicono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessora allo sport Elena Maggiorelli -. Il primo e più importante ringraziamento lo vogliamo rivolgere a tutte le associazioni che hanno partecipato, perché rappresentano la vera eccellenza della nostra comunità".

"Con loro vogliamo dire grazie all’importante ruolo di coordinamento del nostro Ufficio sport che, in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione ‘Sport e solidarietà’, si conferma una realtà insostituibile, che rende possibile tutto questo – concludono i due amministratori – . Un grazie speciale anche alle associazioni di Protezione Civile che hanno garantito la sicurezza della manifestazione e all’Azienda Speciale Farmacie che hanno sostenuto l’evento. Molti bambini e bambine hanno avuto la possibilità di stare insieme e fare sport, provando le varie discipline".