In 500 a tavola per curare le mura. Volterra, la solidarietà in Piazza dei Priori

Volterra (Pisa), 21 giugno 2024 – Una piazza dei Priori che trabocca di solidarietà: l’agorà si fa quinta notturna per "CeniAmo a Volterra", il banchetto imbastito per dare spinta alla ricostruzione del fronte murario medievale collassato lo scorso 5 maggio. Una cena per raccogliere fondi per un bene di tutti, alla quale hanno preso parte circa 500 persone, con un ricavato (interamente devoluto alla causa della ricostruzione delle mura di San Felice) che si aggira sui 12 mila euro. Piazza dei Priori è diventata il palcoscenico dei principi saldi che reggono una comunità: sostegno e vicinanza verso un vessillo, le mura, che rappresentano il Dna della storia della città.

Una storia che è parte di tutti, in cui tutti si riconoscono in maniera viscerale. Ed ecco che la cena in piazza diventa emblema di una forza collettiva che partecipa per voler rimarginare quella ferita che appartiene a ciascun volterrano. E in una piazza stracolma ogni dettaglio, dagli antipasti alla pasta al ragù sino ai vini, è stato il frutto di un lavoro che ha visto sfilare tanti volontari insieme a aziende di ristorazione, aziende locali come caseifici, associazioni, supermercati, aziende vinicole. Tutti insieme per mettere a cena 500 persone in una delle piazze più suggestive d’Italia con lo scopo di aiutare a frenare una sorta di lotta contro il tempo: ridare, al più presto, a quelle antiche pietre la loro antica, la loro eterna forgia. L’evento ha visto alla testa vari enti: consorzio turistico, associazione VolterrADuemila6, consiglio dei Priori e delle Contrade di Volterra, Winesurf.it, rivista di enogastronomia e durante la serata, sempre a favore della ricostruzione delle mura, sono state vendute etichette di vini deluxe a prezzi abbordabili, con la collaborazione di aziende vinicole della Toscana e non solo.

Durante la serata, l’associazione Per Volterra ha consegnato al sindaco un assegno di 1000 euro per la causa delle mura. Cui si sommano i 250 mila euro del Comune per la messa in sicurezza, i 50 mila euro di Altair Chemical, i 3 mila euro di Lions Club, la raccolta fondi della Croce Rossa e le donazioni già effettuate da alcuni cittadini.