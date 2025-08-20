Impianti sportivi. Nuovo regolamento per chi li gestirà

VOLTERRAIl Comune di Volterra ha approvato un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di sua proprietà o concessi da terzi. L’obiettivo principale è promuovere e sviluppare la pratica sportiva attraverso criteri di efficienza, economicità e semplificazione, valorizzando le associazioni presenti sul territorio. Il documento classifica gli impianti in tre categorie distinte. Gli impianti sportivi comunali sono dedicati ad attività agonistiche e non agonistiche per società e associazioni sportive dilettantistiche. Gli impianti sportivi scolastici hanno priorità per l’attività motoria curriculare delle scuole, ma sono aperti anche ad altre attività sportive nelle ore rimanenti. Infine, ci sono gli impianti per l’attività ludico-motoria-ricreativa. Il regolamento elenca una serie di strutture esistenti, come la piscina comunale di Fontecorrenti e lo stadio comunale, il campo sportivo Carmignani a Saline di Volterra e diverse palestre. Il documento opera una distinzione tra impianti a rilevanza economica e privi di rilevanza economica. Quest’ultima categoria include la maggior parte degli impianti comunali, poiché non sono in grado di produrre utili significativi e sono essenzialmente a servizio delle associazioni locali.

L’affidamento della gestione può avvenire direttamente da parte del Comune o, tramite procedure a evidenza pubblica, a società e associazioni sportive dilettantistiche. Per gli impianti privi di rilevanza economica, la gestione sarà affidata prioritariamente, previa manifestazione di interesse, alle associazioni iscritte all’albo comunale. Tra i parametri considerati vi sono la garanzia di imparzialità nell’utilizzo della struttura, l’entità degli interventi di miglioramento proposti, con particolare attenzione all’efficienza energetica, e l’esperienza del soggetto nel settore. Vengono inoltre valutati l’organizzazione di attività per giovani, anziani e diversamente abili, la convenienza economica dell’offerta e il radicamento sul territorio.

Ilenia Pistolesi