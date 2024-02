Imparare a scrivere. Il corso di Pinocchio

Un corso per imparare a scrivere autobiografie e racconti in occasione del “Compleanno di Pinocchio 2024” per immergersi nell’arte del raccontare e nel mondo di Carlo Lorenzini (Collodi): la favola di Pinocchio. La data d’inizio è il 26 febbraio dalle 16 alle 18, continuando il 4 e 18 marzo e l’8 e 15 aprile allo stesso orario, alla Biblioteca Comunale di Santa Croce. Tanti stimoli letterari e artistici, tra cui le opere di Graziano Guiso, dedicate proprio a Pinocchio, e un viaggio introspettivo per conoscere meglio sé stessi e gli altri. La conduttrice del corso, è Grazia Chiarini. Richiesta una iscrizione di 10 euro. Info: 0571.30642.