Imbianchini al lavoro nella sala del consiglio. Tolta "storica" macchia

Imbianchini al lavoro nella sala del consiglio comunale di Santa Croce, il luogo di massima rappresentanza del Comune. "Ad accorgersi che c’era ancora quella macchia nel soffitto è stato l’assessore Enzo Oliveri – si legge in una nota del Comune – Che l’aveva notata anche anni indietro. A un’attenta ricostruzione delle cronologie però è emerso che quella macchia era lì da circa 10 anni, da quando fu sistemato tutto il tetto del municipio, perché c’erano una serie di infiltrazioni d’acqua che aveva colpito anche la sala del consiglio, ma poi il soffitto non era stato ritinteggiato. Negli scorsi giorni l’assessore ai lavori pubblici aveva chiesto all’ufficio tecnico se si potesse fare qualcosa per quella brutta macchia e in breve è stata attivata una ditta di imbianchini e il problema è stato risolto".