Il volto eco del distretto. Il conciario ed Ecomondo: "Impegno per l’ambiente"

Il distretto della pelle e del cuoio soto i rifelletori di Ecomondo, la kermesse riminese della greeen economy, L’evento ha ospitato un focus sull’esperienza Emas della concia. Promossa da Unic-Concerie Italiane, l’iniziativa ha riscosso la partecipazione di numerosi ospiti, rappresentanti di istituzioni, mondo di università e ricerca, scuole e portatori di interesse legati alla tematica ambientale. Proprio l’ambiente, declinato nelle sue molteplici sfumature, è il tema centrale intorno a cui Ecomondo ha saputo consolidarsi come evento internazionale, sia in termini di visitatori che di argomenti affrontati in fiera.

Tra questi, la capacità di assecondare lo sviluppo responsabile dei sistemi industriali, che vede nell’esperienza del distretto conciario, uno dei modelli di riferimento e di cui la certificazione Emas è un segno tangibile. Sull’Emas di distretto l’intervento del professore Fabio Iraldo, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tra gli ospiti più apprezzati nel corso di Ecomondo, che ha ricordato come "L’EMAS del distretto rientri in un percorso di lungimiranza in ambito di gestione delle tematiche ambientali, che ha visto il distretto toscano nel corso degli ultimi decenni farsi, a volte, precursore di alcune buone pratiche in tema di sensibilità verso l’ecosistema che hanno anticipato molti dei trend oggi richiesti del mercato".

Fra gli interventi che hanno illustrato le caratteristiche della certificazione EMAS, ad oggi riconosciuta, tra i distretti conciari, al solo distretto di Santa croce, quelli dell’Associazione Conciatori, con Marco Cavallini, e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, con Martina Giglioli. Le due associazioni hanno ripercorso i risultati raggiunti e i futuri obiettivi legati alla certificazione, strumento che a livello di Comunità Europea monitora e riconosce l’impegno di aziende, enti, imprenditori e pubbliche amministrazioni nel valorizzare e condividere politiche improntate al rispetto dell’ecosistema.

Presenti al seminarianche gli assessori all’ambiente dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Marco Baldacci, San Miniato Marzia Fattori, Castelfranco di Sotto, Federico Grossi e Fucecchio, Valentina Russoniello. Nei loro interventi i benefici che dall’Emas ricadono sull’intero tessuto socio-economico del territorio e l’auspicio che questo strumento possa affermarsi ulteriormente.