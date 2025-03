Il territorio e l’ambiente: "Controlli con gli ispettori"

Il fronte ambientale? L’amministrazione tira le somme di sei mesi. "Il primo punto su cui ci siamo concentrati – dice l’assessore Sonia Boldrini - è stata analisi, verifica e controllo dei servizi svolti dalla Geofor relativi alla gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale. Questa attività di verifica e controllo si è resa necessaria a fronte di un servizio di raccolta rifiuti che abbiamo trovato e abbiamo ritenuto del tutto insoddisfacente e di una situazione diffusa di abbandono di rifiuti nelle strade e negli spazi pubblici".

Le iniziative per cambiare. "Tra le azioni già messe in campo c’è la modifica del calendario settimanale della raccolta porta a porta, con cui si è provveduto a spostare la raccolta della carta dal lunedì al giovedì, andando così a eliminare il problema dell’esposizione nel fine settimana da parte di numerosi uffici e utenze non domestiche. Poi abbiamo provveduto a far far fare la pulizia straordinaria e igienizzazione delle piazzole delle campane del vetro, la modifica provvisoria del piano di spazzamento meccanizzato: questo ha permesso anche un miglioramento della pulizia delle strade e piazze pubbliche". Altre iniziative sono in corso di definizione. "Fra tra queste vi sono l’avvio dell’attività di controllo dei rifiuti da parte di ispettori ambientali di Geofor con la polizia municipale – spiega Boldrini –, la dismissione delle postazioni interrate di raccolta rifiuti in piazzetta Curiel e in piazza Matteotti lato biblioteca e la loro sostituzione con strutture di mascheramento dedicate all’organico".

C’è anche la volontà di collocare nelle piazze del territorio adiacente al centro, altri contenitori per la raccolta dell’organico dotati di un mascheramento. "Poi vorremmo istituire uno sportello ambiente – spiega ancora l’assessore - nel capoluogo alla Casa delle associazioni, in corso Mazzini e nella frazione di Staffoli all’ufficio comunale: sportelli con personale di Geofor dedicato alle attività di consegna dei kit (mastelli e sacchi) per la raccolta dei rifiuti, di consegna dei biocomposter per il compostaggio domestico e che in generale costituiranno un nuovo punto sul territorio di interfaccia di Geofor con l’utenza". Altro tema di lavoro è l’introduzione della raccolta dei rifiuti condominiale con il coinvolgimento degli amministratori di condominio.