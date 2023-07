Il tango secondo Fabrizio Mocata Un talento innovativo e promettente

LAJATICO

Le Officine Bocelli, sabato 15, aprono le porte al tango, ospitando uno spettacolo di Fabrizio Mocata, pianista e compositore siciliano trapiantato a Firenze e considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del tango, accompagnato con al suo fianco tanti ospiti di grande rilievo: le giovani musiciste Camilla Badessi e Sara Tomei, che formano parte del progetto Tango Young Orchestra, creato dallo stesso Mocata insieme a Pablo Tango Firenze e FaiTango, il fisarmonicista Fabrizio Gronchi, la cantante Debora Testasecca e il baritono argentino Lisandro Guinis, con i ballerini Erika Ducceschi e Domenico Troiano dell’associazione Tango Mi Amor di Pistoia. Il repertorio includerà i grandi classici del genere come Por una Cabeza e El Choclo, oltre a un tributo ad Astor Piazzolla e ad Anibal Troilo, il bandoneon (strumento simbolo del tango) di Buenos Aires. Con i suoi lavori Fabrizio Mocata ha sempre cercato di plasmare il tango come uno strumento di dialogo tra diverse culture e mondi musicali. Dal 2013 cura la direzione musicale del progetto Recital CanTango con il tenore Fabio Armiliato che, attraverso un tributo a Carlos Gardel e Tito Schipa, sigilla il legame tra tango e Belcanto. Tra le sue collaborazioni di spicco quelle con Martina Alvarado e con Sandra Luna, con cui ha di recente pubblicato De Sur a Sud. Nel 2022 in collaborazione con la compagnia Gd Tango di Los Angeles ha portaFabrizio Mocatato la sua musica in tour negli Usa.

Il motore nascosto di questo evento è Gionni Leonetti, che proprio negli ambienti delle Officine è cresciuto in un rapporto di affetto e amicizia costante con la famiglia Bocelli. L’evento è su prenotazione e sarà anche possibile cenare prima del concerto. Prenotazioni: [email protected] o 0587.394183. Costi: concerto 25 euro, cena 40.