Il super trek a Peccioli per incontrare l’arte

PECCIOLI

Peccioli super trek è il titolo del tour organizzato da Joey Trek che farà tappa nella capitale dell’arte contemporanea. L’evento è in programma domenica 14 gennaio a partire dalle 10. Dalle opere d’arte diffuse del Macca che costellano il territorio arrivando all’iconica passerella, dal Palazzo Senza Tempo fino al celebre campanile che troneggia nella piazza centrale, passando dalla scoperta dei tesori antichi custoditi nel museo archeologico. Dall’anfiteatro Fonte Mazzola per giungere ai famosi Giganti: sono questi gli ingredienti del tour fra arte, storia e paesaggio che partirà proprio dalle bellezze che si spalancano nel borgo di Peccioli. Dal centro del paese, poi si snoderà un trekking in un percorso costituito da 9 chilometri.Il rientro è previsto per le 18, mentre il ritrovo alle 10 è nell’area del parcheggio multipiano. Il costo del tour è 18 euro, prenotando al numero 347-4736603. Cosa è necessario portare: scarpe da trekking o trail running, abbigliamento adatto e comodo, zaino, pranzo al sacco e acqua. Peccioli super trek è un’esperienza ideata ed organizzata da Joey Trek - Esperienze Geniali, guida e tecnico del turismo, in collaborazione con la Fondazione PeccioliPer.