Il sindaco in visita alla "Gimar Sas"

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e il vicesindaco Alessandro Puccinelli hanno visitato la nuova sede della Gimar Sas di Marco Volpi - Agenzia Generale di Pontedera che, come soci, oltre a Marco Volpi, ha anche Alessandro Meini e David Volpi. Una realtà importante per il territorio, mandataria della Compagnia di Assicurazioni Generali Italia spa, che ha il suo nuovo quartier generale in piazza Nilde Iotti, dopo il trasferimento da via Saffi.

Franconi e Puccinelli hanno visitato gli uffici, recentemente inaugurati e strutturati su due piani, per un totale di 800 metri quadrati di superficie.