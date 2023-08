Il sindaco e la giunta a Pontedera al Circolo Bertelli: dibattito su futuro città

Le elezioni amministrative 2024 a Pontedera si avvicinano e si inizia a parlare sempre di più di quella che è stata e di quella che sarà l’amministrazione in questi anni nella città della Vespa. Questa sera, dalle ore 21, alla Festa dell’Unità organizzata dalla sezione Bertelli alla Casa del Popolo di Fuori del Ponte tutta la giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Franconi sarà presente dopo la cena popolare organizzata come ogni sera da chef Pablo al costo di 10 euro per rispondere alle domande dei cittadini. Ci saranno dunque il sindaco Franconi e gli assessori Mattia Belli, Carla Cocilova, Sonia Luca, Francesco Mori e Alessandro Puccinelli. Si unirà al dibattito anche l’assessora regionale Alessandra Nardini. Un dibattito che spazierà su tutti i temi più caldi che interessano la città, dai lavori pubblici e la manutenzione al sociale, alle politiche abitative e all’istruzione fino allo sviluppo economico della città e al commercio tra i tanti argomenti che verranno affrontati questa sera. Inoltre sarà l’occasione per presentare il questionario "Casa per casa" promosso dalla sezione Bertelli "in ricordo di Enrico Berlinguer". La festa è iniziata lunedì sera scorso con la prima serata tutta dedicata alla presentazione del libro di Vannino Chiti "Dare un’anima alla sinistra-Idee per un cambiamento profondo". Oltre all’autore erano presenti al dibattito al quale hanno partecipato un centinaio di persone, nonostante il maltempo, anche la senatrice Ylenia Zambito e l’ex sindaco di Pisa Paolo Fontanelli. Ieri sera invece si è toccato il tema storico di Pontedera, con gli ex sindaci di Pontedera a parlare di passato, presente e futuro, ripercorrendo in particolare il Ripopolamento del Castello di Pons Herae del 1450. Stasera una serata per parlare di politica e non solo con tutti gli amministratori comunali presenti a disposizione della cittadinanza.

l.b.