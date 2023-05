Il sabato dei duelli politici Forza Nuova sfila in piazza E la sinistra si mobilita

Quello di domani potrebbe essere un sabato di tensione politica per le vie del centro di Pontedera. Alla manifestazione annunciata da Forza Nuova hanno risposto oltre una decina tra partiti politici e associazioni del territorio che organizzano alla stessa ora un presidio antifascista. Gli esponenti di Forza Nuova hanno annunciato per domani alle 15 il concentramento in piazza della stazione, da cui alle 16 partirà un corteo fino in piazza Belfiore. "A Pontedera va in scena lo scontro politico con Forza Nuova da una parte e tutti i partiti, dal Pd a Fratelli d’Italia dall’altra – scrivono gli espondenti del partito di estrema destra –. LGBT, legge 194, matrimoni gay da una parte, Famiglia Naturale come cellula centrale e fondamentale di un popolo che si risveglia dall’altra". A far discutere anche l’arrivo in città annunciato di Roberto Fiore, una presenza che potrebbe attirare militanti anche da fuori provincia e quindi far preoccupare le forze dell’ordine dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Per gestire questo pomeriggio "caldo" oltre agli agenti di polizia locale per la gestione delle disposizioni prese per la disciplina di circolazione e sosta, e le altre forze dell’ordine locali, è previsto l’arrivo di un centinaio di agenti dei Reparti Mobili a rinforzo. Questa mattina ci sarà comunque una nuova riunione tecnica per aggiornare il piano di sicurezza. In ogni caso, per lo svolgimento di questo corteo, saranno interdette al transito e alla sosta: via Dante (dall’intersezione con via Bruno fino a piazza della Stazione), via Bruno, via Belfiore, piazza Unità d’Italia, via 1 maggio (fino all’intersezione con via N. Bixio) e divieto di sosta in via della Repubblica (fino all’intersezione con via Gorizia). Il traffico proveniente da via della Misericordia e da via Roma verrà deviato nel tratto di strada ZTL di via Roma. La contromanifestazione è prevista invece domani pomeriggio alle 15.30 in piazza Trieste.

"Contro ogni fascismo – si legge nel volantino condiviso da Arci Valdera, Anpi Pontedera e Cgil Pisa – per una Pontedera inclusiva, della giustizia sociale, dell’accoglienza e della solidarietà". Previsti interventi, live music, dj set e teatro fino alle 18. "Il tessuto sociale e politico dei nostri territori – dicono da Sinistra Italiana – nonostante le insistenze dei fascisti del nuovo millennio è impermeabile alle ideologie che si richiamano ai nefasti periodi dei primi anni del secolo scorso e ne respinge con fermezza la presenza".