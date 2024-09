Il “Rumore del volley“, quando lo sport incontra la solidarietà

Ecco il "Rumore del Volley", un evento sportivo che promette di attrarre non solo appassionati di pallavolo, ma anche chi crede nella bellezza della solidarietà e nell’importanza dell’inclusione sociale. Organizzato dal Lions Club San Miniato in collaborazione con la società Lupi Santa Croce, questo triangolare di pallavolo avrà luogo al Palaparenti di Santa Croce sull’Arno sabato 21 settembre, a partire dalle ore 15. Si tratta di un’occasione imperdibile, non solo per assistere a match avvincenti, ma anche per sostenere importanti cause sociali.

Andrea Landi, vice presidente Lupi Pallavolo: "Tre squadre di grande prestigio si sfideranno in questa manifestazione: la Nazionale Sordi di Pallavolo, che parteciperà alle Para Olimpiadi di Parigi 2024, e le squadre UPC Camaiore e Lupi Santa Croce".

Veronica Vivaldi, Presidente Lions Club San miniato "La presenza della Nazionale Sordi di Pallavolo è un forte richiamo per il pubblico, poiché rappresenta un esempio di determinazione e resilienza nello sport, mostrando che la passione non ha barriere".

L’intero ricavato dell’evento, ottenuto attraverso ingressi a offerta libera, sarà devoluto in parti uguali a tre associazioni del territorio che si occupano di sport e disabilità, oltre che alle parrocchie di Santa Croce e San Donato. Questo gesto sottolinea l’importanza della comunità nel promuovere l’inclusione e il sostegno a chi ha bisogno. "Il Rumore del volley non è solo un evento sportivo, ma una celebrazione dei valori di amicizia, rispetto e solidarietà – Fabrizio Masoni, amministratore delegato di Masoni Industria Conciaria SPA – La pallavolo diventa quindi un veicolo per un messaggio più ampio, quello di unire le persone oltre le differenze, rafforzando il senso di comunità". Flavio Baldi in qualità di consigliere con delega allo sport del Comune: "L’evento è un incontro tra sport e solidarietà. Ogni spettatore avrà l’opportunità di gustare il gioco avvincente, supportare i propri atleti preferiti e, al contempo, sostenere iniziative che fanno la differenza nella vita di molti. Non resta che segnare in agenda questo evento che promette di lasciare un segno nel cuore della comunità".

Francesco Rossi