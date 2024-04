Il rospo smeraldino sparito dalla fontana

PONTEDERA

Che fine hanno fatto i rospi della vasca del Teatro Era di Pontedera? Nei giorni scorsi a seguito della pulizia della vasca in molti hanno segnalato la scomparsa di migliaia di girini di Rospo Smeraldino, una specie protetta che si riproduce proprio nel cortile del teatro cittadino. Una presenza già nota da tempo, così come sono conosciute le richieste di una pulizia che non sia dannosa per gli ospiti della vasca. Risale all’aprile 2019, ben cinque anni fa, un progetto presentato al Comune dall’erpetologo, Bernardo Borri. Il rospo smeraldino è una specie protetta a livello regionale, nazionale ed europeo, ne è vietata quindi l’uccisione, la cattura e l’alterazione dei siti in cui si riproduce. Nel documento presentato dallo studioso si faceva già riferimento alla vasca del teatro Era come "dimora riproduttiva". Tra le raccomandazioni vi era quella di mantenere le caratteristiche dell’habitat e poi c’era la proposta di far diventare la vasca un epicentro didattico, un luogo in cui ammirare e studiare gli smeraldini. Intorno al questo progetto anche l’idea di installare dei cartelli con alcune spiegazioni. E poi ancora delle telecamere per evitare gli atti vandalici o il bracconaggio e l’installazione di fioriere ai bordi della vasca per creare rifugi agli esemplari adulti. Un progetto finito nel dimenticatoio, come la cura e la salvaguardia di questo esemplare di rospo ormai conosciuto da tutti i frequentatori del giardino.

S.E.