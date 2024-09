Il Roma Club compie due anni: "Famiglia di amici prima che tifosi"

SAN ROMANO

Il Roma Club San Romano festeggia i due anni di vita e ricorda Giuliano Taccola, il grande centravanti giallorosso originario di Uliveto Terme insieme a Gianluca Mancini, collegato in video e i suoi genitori che abitano a Montopoli. Due anni di grande crescita per il sodalizio presieduto da Roberto Stefanelli. Due anni che hanno cementato l’amicizia di molti affezionati ai colori della Roma che vivono nel comprensorio del Cuoio e in provincia di Pisa.

"La festa dei due anni di vita del Roma Club San Romano è stata un’occasione per condividere insieme ai soci e agli amici del club i tanti momenti trascorsi insieme – si legge in una nota – Presenti i delegati dell’AiRc-Associazione italiana Roma club, dei club di Versilia, Città di Pistoia e Foligno. Un’iniziativa nata dalla voglia di creare comunità intorno alla passione e al tifo giallorosso. La cena è stata anche l’occasione per ricordare Giuliano Taccola, originario di Uliveto Terme indimenticato centravanti della Roma scomparso prematuramente all’età di 25 anni". In collegamento la moglie dell’ex giocatore, Marzia Nannipieri, che non è potuta essere presente ma che è riuscita a seguire a distanza il momento celebrativo. Durante le serata il vicecapitano della Roma, Gianluca Mancini, originario di Montopoli, ha inviato un videomessaggio di saluto. Presenti anche i suoi genitori.

"È una bella emozione essere qui stasera – il commento del presidente Roberto Stefanelli – questo club è nato tra pochi amici e nel giro di due anni è cresciuto grazie alla volontà di creare gruppo, di fare squadra. Una scommessa nata quasi per gioco tra poche persone che si ritrovavano a vedere le partite insieme. È una grande soddisfazione vedere l’affetto che ci circonda oggi e le cose che siamo riusciti a portare avanti. Mi piace pensare al club come a una famiglia allargata dove si condivide molto di più che le gioie e i dispiaceri legati a una squadra di calcio. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla nostra festa, la sindaca di Montopoli Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò, gli amici degli altri club e i delegati AiRc".