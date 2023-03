Il riciclaggio a Pontedera: l’azienda Revet "Strumenti per individuare le microplastiche"

L’azienda Revet si occupa di selezionare e preparare il riciclo di imballaggi di plastica, vetro e altri materiali, servendosi della raccolta differenziata dei cittadini toscani. Essa opera per un mondo più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

La plastica è il vero flagello del mondo attuale: un’intera isola di plastica pervade l’Oceano Pacifico, approssimativamente tra il 135° e il 155° meridiano Ovest, e il 38° parallelo Nord.

Questo materiale fu trovato e sperimentato a New York, come alternativa all’uso dell’avorio per la realizzazione di palle da biliardo. Da allora, il suo utilizzo non ha vissuto crisi, determinando grossi problemi per l’ambiente.

La Revet sta investendo molto sugli strumenti necessari a individuare le più piccole particelle di plastica – le microplastiche – attraverso i selettori ottici. Ecco perché sono previste molte assunzioni di personale specializzato, utile nel settore dei rifiuti. Noi alunni vogliamo segnalare l’opera di sensibilizzazione delle coscienze delle persone, anche attraverso interventi a scuola. Nella nostra 2^ B, ad esempio, è venuto un operatore dedicato.