Il punto sul tartufo. Convegno al Grifoni La Mostra Mercato del Tartufo si terrà sabato 28 ottobre a San Miniato. Interverranno rappresentanti nazionali del settore, istituzioni e figure di riferimento per discutere le norme più recenti in materia. Un'occasione per approfondire tutti gli aspetti del prezioso frutto della terra.