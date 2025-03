Il primo festival Ecco "Lasciateci in pace"

Montopoli città di pace. È questo il presupposto del primo festival dedicato alla pace e alla gestione dei conflitti internazionali dal titolo "Lasciateci in pace". Un festival organizzato dall’amministrazione comunale e realizzato con un finanziamento ottenuto dal consiglio regionale nell’ambito delle iniziative per la Festa della Toscana 2024. Un progetto che nasce dalla voglia di esplorare la pace come un’identità centrale per Montopoli. "Il titolo – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – incisivo e provocatorio, invita alla riflessione su come la pace possa essere non solo un obiettivo da raggiungere, ma anche un valore, una forma di educazione, una nuova intelligenza da esplorare quotidianamente. Un’idea nata da Antonella Moretti di Start.tip".

"L’intenzione è quella di realizzare ogni anno un appuntamento dedicato alla pace e al contrasto all’odio – continuano – con la realizzazione di una giornata interamente dedicata e ricca di eventi interattivi: un progetto che intende coinvolgere attivamente le associazioni nazionali e locali impegnate sui fronti di guerra e sui temi riguardanti i conflitti". Si comincia sabato 15 marzo alle 18.30 nella Sala Rabai del Museo civico di Montopoli con una tavola rotonda a cui interverranno Luigi Bachini della Proloco, Mario Spallino di Emergency Italia, Andrea di Benedetto del Polo Tecnologico di Navacchio, Eleonora della Mercede di Anpi sezione Serafino Soldani Montopoli, Alice Pistolesi dell’Atlante delle Guerre e Francesco Mugnari dell’associazione Tra i Binari. Dall’antico concetto di pace testimoniato dal documento del 1329 si passerà al significato attuale di pace, affrontando gli scenari di guerra presenti oggi e le azioni che le associazioni coinvolte svolgono. Particolare attenzione sarà data alle nuove tecnologie come strumento per lo sviluppo sostenibile e la pace. La seconda giornata, domenica 16 marzo, sarà una festa di comunità. In piazza della Costituzione a San Romano, a partire dalle 16, si terrà #lasciateciballare con le danze dal mondo dei Trettempi folk, a seguire ci sarà la visione di un film a tema e un aperitivo offerto nei locali del circolo Arci Torre Giulia. Sabato sarà presente lo stand di Emergency Pisa per la campagna R1pud1a.