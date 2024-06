Il pesce robot realizzato dagli studenti

POMARANCE

Alla fine dell’ anno scolastico, la classe IV dell’Itis Santucci di Pomarance ha presentato il progetto realizzato nel corso di sistemi automatici, un pesce robot costruito a pezzi modulari tra loro in modo da poterne modificare l’assetto. Il pesce è in grado di darsi la spinta muovendo la code, quindi di curvare piegando il corpo ed accendere delle lampadine. L’idea è quella di integrare quanto realizzato con sensori per il monitoraggio della qualità dei laghi o del mare. Il pesce robot progettato dagli studenti potrebbe essere impiegato per monitorare l’impatto di allevamenti, gli effetti antropici quali scarichi diretti (civili e industriali) e gli apporti dei fiumi. Il progetto, che è staro realizzato in laboratorio, è rivolto a sviluppare competenze di prototipazione veloce e, in particolare, il disegno 3D con inventor di AutoDesk, stampa 3D con tecnologia a resina, verifica dei pezzi realizzati per eventualmente aggiustarli con attrezzi di officina, oltre a assemblaggio dei componenti costruiti, progettazione del sistema di automazione, scelta dei componenti di automazione. Il progetto prevede inoltre una integrazione nell’hardware costruito, la programmazione del controllore sul pesce e la realizzazione della App per smartphone per il suo controllo. Il percorso è iniziato durante il terzo anno scolastico con la realizzazione della parte hardware e è stato terminato alla fine del quarto anno di studi con l’assemblaggio dei componenti, la programmazione del controllore a bordo del pesce e la realizzazione dell’applicazione per il suo controllo.