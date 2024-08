Il Pd e la crisi della pelle: "Priorità ai posti di lavoro"

La politica con gli occhi puntati sulla crisi del conciario. La tenuta del distretto è la vera preoccupazione. Oreste Sabatino, segretario provinciale Dem mette il problema sotto la lente e attacca. "Da mesi abbiamo posto l’attenzione sulla crisi che sta vivendo il settore della moda e della concia in Toscana – dice –. Siamo stati al fianco degli amministratori locali, dei sindacati e delle imprese per cercare di dare risposte ad un settore orami in affanno e in difficoltà da più di un anno".

"La Regione ha già attivato il tavolo di crisi e di distretto come

avevamo chiesto negli scorsi mesi, mentre soltanto nei giorni scorsi si è riunito il tavolo nazionale al Ministero convocato del ministro Aldolfo Urso – prosegue Sabatino –. Purtroppo, al netto dei proclami del centrodestra pisano e toscano, l’incontro è stato un flop. Nonostante la crisi del comparto moda, definita dall’Irept come strutturale e non congiunturale, a Roma, il governo Meloni sembra non avere contezza della gravità della crisi stessa e delle difficoltà che lavoratori, famiglie e imprese stanno vivendo da più di un anno". nel comprensorio del Cuoio concerie, calzaturiero e tutta la filiera della pelle sono in forte sofferenza: ci sono aziende in diffic difficoltà, la cassa integrazione è a livello altissimi e sono già stati persi posti di lavoro.

"Serve un impegno concreto che permetta nell’immediato di salvare le attività a rischio e nuove misure che diano possibilità di sviluppo a lungo termine – prosegue il segretario Pd –. Questo può e deve essere fatto coinvolgendo non solo le imprese ma anche associazioni di categoria, le istituzioni e gli attori interessati a partire dal lavoro svolto con il tavolo regionale. La nostra priorità è la salvaguardia dei posti di lavoro e delle attività produttive del Distretto del Cuoio. Su questo continueremo a batterci come Partito Democratico della Provincia di Pisa, non solo per questo territorio, ma per l’intera Regione". L’attenzione è puntata sul dopo ferie, quando con la fine di agosto le aziende dovrebbero riprendere le lavorazioni anche in vista degli appuntamenti fieristici di settembre. Un’appuntamento carico di punti interrogativi.

C. B.