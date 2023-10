Il Parco Fiumi cambia volto. Stanziati soldi

Arriva al rush finale il progetto di un cantiere della cultura atteso da anni in uno dei luoghi più antichi della città. Parliamo dei lavori che daranno una nuova immagine all’accesso turistico all’acropoli di Parco Fiumi. Sono lavori, già affidati, che interesseranno il percorso di ingresso e della nuova biglietteria per 98 mila euro. Cantieri che vedranno la luce grazie a un bando dell’ex Gal Etruria che il Comune aveva vinto anni orsono. E intanto sono in corso altri cantieri culturali in città con risorse ministeriali: ancora nel sito archeologico dell’acropoli, ecco i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche con un finanziamento ministeriale pari a 230mila euro. Ammonta invece a 120mila euro la cifra piovuta ancora dal ministero (dai precedenti governi) per abbattere le barriere architettoniche al teatro romano.