Il palio mostra i suoi colori. Svelate le accoppiate. Stesso cavallo per La Croce

Si preannuncia un grande Palio di Buti quello che si correrà domenica 21 gennaio dalle 14.30. Con la presentazione del cencio che si è tenuta domenica scorsa al pranzo all’ex circolo Primo maggio è iniziato ufficialmente il countdown fatto di messe, sfilate, eventi collaterali prima in avvicinamento alla grande settimana del palio. Intanto si inizia a delineare il quadro delle accoppiate. La Croce è chiamata a difendere la vittoria dello scorso con la conferma del cavallo vincitore Ceommo Ramon che sarà montato da Andrea Fele. Il fantino che l’anno scorso trionfò in rossonero, Alessandro Fiori, quest’anno correrà per Pievania su L’Imperatrice. Tra i favoriti c’è anche Ascensione con Michel Putzu, già vincitore nel 2022 in neroverde, su Beniamino.

San Rocco si presenta con Fabio Branca su Kaimano da Clodia mentre San Nicolao schiererà Silvano Mulas su Chimera da Clodia. Gavino Sanna, vincitore nel 2018 e nel 2019 con San Rocco, correrà con la casacca giallonera di San Francesco con il cavallo ancora da decidere (ma i papabili sono Dringhijola e Anda e Bola). San Michele si presenta invece con Stefano Raimondo Saiu su Diamante Prezioso. Sono i giorni dell’attesa e della preparazione con la tensione che inizia a crescere. Domenica c’è stata grande partecipazione al pranzo della presentazione del cencio, quest’anno disegnato dalla pittrice senese Serena Seggioloni. Questa settimana sono iniziate le messe nelle contrade e sabato sera ci sarà la tradizionale cena itinerante per le contrade di Buti. Dall’aperitivo agli stringozzi di cinta senese ai ravioli di castagne alla boscaiola passando per i maccheroni alla castellana, la trippa alla butese, cinghiale con polenta, peposo con fagioli fino a dolci e frati. Il pomeriggio ci saranno anche cavalli per bambini e la sera musica live. Domani e giovedì dalle 18 alle 20 sarà possibile ritirare i ticket salta la fila all’Angolo del Palio a Buti. Domenica mattina alle 10 ci sarà poi la sfilata folkloristica e la riconsegna del Santo con partenza dalla contrada La Croce, alle 11 l’estrazione delle batterie mentre alle 17 al teatro Di Bartolo ci sarà "Il Palio in ottava rima" con Emilio Meliani ed Enrico Pelosini.