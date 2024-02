"Il paese più sporco del comprensorio. Colpa di incivili e del Comune"

SANTA CROCE

"Il paese più sporco del comprensorio del Cuoio a causa di persone incivili che ogni giorno abbandonano i rifiuti lungo le strade o vicino alle campane del vetro. In un giorno ci sono state quattro discariche abusive. In via Vettori nel centro storico, in via Primo Settembre nella zona industriale, in via Renato Fucini e in piazza Padre Pio". Lo scrive in un comunicato il consigliere comunale Enzo Oliveri del gruppo di opposizione Asma 2.1. "Il problema è che questa amministrazione non fa quasi niente per combattere questo fenomeno che ormai si protrae da alcuni decenni – aggiunge Oliveri – Giulia Deidda è

stata per cinque anni assessore all’ambiente ed è sindaca da 10 anni. Ha lanciato solo lo slogan ’Per una Santa Croce ancora più bella’ ma alla fine solo chiacchiere. Alle mie interrogazioni in questi cinque anni ha sempre dato la colpa alle persone incivili. Ha ragione ma le persone incivili vanno trovate e sanzionate anche pesantemente nell’interesse di tutta la comunità altrimenti non servono nemmeno le telecamere di videosorveglianza che sono state installate".

"All’amministrazione interessano solo tre cose – attacca ancora Enzo Oliveri – La cultura, la scuola e il sociale. Ma alla manutenzione delle strade, all’abbandono dei rifiuti, all’illuminazione, alle buche nelle strade, ai marciapiedi senza scivoli per le persone disabili e invalide, alla manutenzione dei parchi e relativi giochi, all’erba alta chi ci deve pensare? Adesso basta, i santacrocesi sono stufi di come viene amministrato questo comune. Prossimamente in consiglio comunale presenterò ulteriori interpellanze ribadendo la richiesta di dimissioni dell’assessore all’ambiente Marco Baldacci, dell’assessore ai lavori pubblici Daniele Bocciardi e ci aggiungerò anche quelle del sindaco. Il mio sogno, spero che non rimanga tale, da consigliere comunale di opposizione è quello di vedere davvero una Santa Croce veramente bella".