Il Natale da tutto il mondo nella chiesa di San Francesco

In occasione del decennale di Terre di Presepi è stata allestita inol una grande mostra espositiva a San Miniato nella Chiesa di San Francesco dove sono raccolti più di cento presepi provenienti dalla Toscana, dalle regioni d’Italia e dai paesi del mondo (aperta tutti i giorni fino al 19 gennaio ore 10-12,30 e 16-19). La mostra ospita un’opera storica proveniente dal Museo delle Civiltà di Roma di provenienza Trentino Alto Adige Valle d’Isarco a completamento di una collaborazione tra Città dei Presepi e il Ministero della Cultura, attraverso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. Insieme ai presepi è ospitata “Luce”, la maxi mascotte del Giubileo 2025 che rappresenta una pellegrina moderna ispirata all’estetica giapponese creata dal designer Simone Legno. E sempre nello spazio espositivo della chiesa di San Francesco, l’attrice bolognese Paola Contini, ha r"ppresentato in prima nazionale "E’ una mangiatoia", uno spettacolo sul presepe.