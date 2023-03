Il murales dove l’adulto si rivede bambino tra passato e futuro

BIENTINA

"Transition-from the future to the past", realizzata dall’artista Alessio-b nell’ambito di un’iniziativa di riqualificazione urbana con il contributo del consiglio regionale della Toscana, è stata svelata sulla facciata di un fabbricato di piazza Ex Stradelli-angolo Borgo del Pozzo. L’immagine è quella di un adulto che oggi guarda il dipinto e si rivede piccolo, seduto su una sedia d’epoca più grande di lui. Ai suoi piedi il passato, con il territorio di Bientina rappresentato dalle canne palustri delle vecchie zone umide e dalla scritta in latino a sinistra del dipinto; alle spalle invece, lo squarcio sul muro proietta verso il futuro, dove sono presenti le mura storiche di Bientina e un pallone a forma di cuore che raffigura il mondo, di colore azzurro e verde per rappresentare l’ecologia, la natura, l’ambiente.

"L’opera rinfresca e rivitalizza una parte del paese – dichiara il sindaco Dario Carmassi – poiché si affaccia in uno dei luoghi storici di Bientina, ha un significato evocativo e metaforico importante ed è molto bella da vedere. È stata realizzata con il contributo del consiglio regionale della Toscana, ma anche con un importante investimento da parte del Comune di Bientina, che ha provveduto al risanamento del muro per rendere l’opera duratura nel tempo e per farla diventare patrimonio della nostra comunità nell’arco del progetto di riqualificazione della zona dei Borghi, che sarà portato avanti nei prossimi anni".

"Oggi è un giorno di festa per Bientina – afferma Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana – L’opera è uno dei progetti vincitori del bando Rigenerazione Toscana. La volontà era quella di dare risposta ad ogni singola richiesta del territorio e lo sforzo messo in campo non è stato dei più banali. Questo grande entusiasmo emerso dalla grande partecipazione è la dimostrazione della grande voglia che la Toscana ha di rigenerarsi".